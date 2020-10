"Dziady na Mickiewicza" na Żoliborzu. Kolejny dzień protestów kobiet

Przed domem Jarosława Kaczyńskiego zgromadziło się w sobotę wieczorem kilkaset osób. W bloku naprzeciw odbył się performance "Dziady na Mickiewicza". Uczestnicy stając w oknach budynku śpiewali i wykrzykiwali hasła protestu kobiet.

Kultura protestuje przeciwko #piekłokobiet. Już za chwilę Dziady Mickiewicza... na Mickiewicza 🎃🎭 #StrajkKobiet pic.twitter.com/YBkV6ik3jr — Adriana Bąkowska de Carvalho (@AdrianaBakowska) October 31, 2020

Elementem występów była recytacja fragmentów dramatu Adam Mickiewicza. Domu prezesa PiS pilnowały znacznie siły policji.

Protesty w innych miastach

Demonstracje odbyły się także w Gdańsku, gdzie zorganizowano protest rowerowy. Uczestnicy na rowerach przejechali przez ulice miasta. manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Z kolei w Płocku odbył się protest pod nazwą "Szabat czarownic". Demonstracja ma nawiązywać do obchodzonego dziś na zachodzie święta Halloween. Uczestnicy, również w przebraniach, zgromadzili się na płockich ulicach.

Kwiaty i znicze przynosili w sobotę mieszkańcy przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Na pogrzebowych wiązankach dało się dostrzec napisy: "Świętej pamięci wolność i gospodarka", "PiS spoczywaj w pokoju".

Pośród chryzantem i zniczy znalazły się też karki i kartony z hasłami: "Świętej pamięci PiS", "Zdradziłaś mnie, partio". Nie brakło również wulgaryzmów.

W sobotę wieczorem przed krakowską siedzibą PiS było ok. 100 zniczy i tyle samo kwiatów. Kolejni mieszkańcy donosili rośliny. Na alejce przy zieleńcu namalowano symbole Strajku Kobiet – czerwone pioruny.

Do zakupu chryzantem i zniczy od przedsiębiorców, a następnie przyniesieniu roślin przed siedzibę PiS nawoływali m.in. internauci w mediach społecznościowych.

Trzy grupy protestujących

W sobotę protestujących postanowił sklasyfikować minister MEN Przemysław Czarnek. Podzielił ich na trzy grupy, jedną nazywając "rewolucjonistami lewackimi".

- W grupie manifestujących na ulicach polskich miast, w tym szczególnie w Warszawie, są tacy, którzy po prostu wyrażają swoje niezadowolenie wobec treści orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego, tacy, którzy próbują wykorzystać politycznie zaistniałą sytuację i ich jedynym celem jest obalenie rządu demokratycznie wybranego i przejęcie władzy, i są również tacy, których można śmiało określić rewolucjonistami lewackimi, którzy poczuli moment do tego, aby wzniecać bunty i te agresywne zachowania, wulgarne hasła, chuligańskie wybryki, wandalizm i łamanie wolności i praw innych osób, które z tym się nie utożsamiają. Ja bym takie trzy grupy wymienił, nie można wszystkich wrzucić do jednego worka – powiedział minister MEN Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia 24.

Czarnek zaapelował "szczególnie do tych, którzy tylko wyrażają swoje niezadowolenie z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

- Ja rozumiem państwa, macie państw prawo do swojego poglądu, to jest zupełnie oczywiste w wolnym, demokratycznym państwie, tylko zwróćmy uwagę na to, że to dzieje się w szczycie pandemii koronawirusa i to wszystko może kosztować, a nawet już na pewno będzie kosztować ogromnym zagrożeniem dla zdrowia tego społeczeństwa – mówił.

Dodał, że miejscem na takie debaty nie są ulice miasta, zwłaszcza w pandemii koronawirusa, ale parlament i sale konferencyjne uniwersytetów lub Ministerstwa Edukacji i Nauki.

