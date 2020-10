Austria: od wtorku nowy lockdown

Austria ogłosiła nowe obostrzenia. Lockdown ma obowiązywać od wtorku.

Nowe obostrzenia dotyczą między innymi wprowadzenia godziny policyjnej i zamknięcie restauracji z wyjątkiem dostaw na wynos. Obostrzenia zostaną wprowadzone ponieważ, jak twierdzi austriacki rząd liczba zakażeń jest wysoka i może zagrozić stabilności systemu zdrowia.

Ograniczenia, w tym godzina policyjna od 20:00 do 6 rano będzie obowiązywać od wtorku, powiedział kanclerz Sebastian Kurz na konferencji prasowej, dodając, że sklepy pozostaną otwarte. Zakłady przemysłowe i pracy będą kontynuować działalność jak dotychczas.

Koronawirus w Europie

Belgia, gdzie stale rośnie liczba zakażonych koronawirusem, zdecydowała się na "ostrzejszą izolację" na sześć tygodni, traktując ją jako "ostateczny środek", aby spowolnić pandemię - ogłosił w piątek premier Alexander De Croo.

Szef rządu zapowiedział również ograniczenie liczby zapraszanych gości do domu do jednej osoby i nowe przedłużenie ferii szkolnych do 15 listopada włącznie.



Rząd Niemiec i władze krajów związkowych zgodziły się zaostrzyć ograniczenia w życiu publicznym od przyszłego tygodnia w walce z pandemią koronawirusa. - Jesteśmy w dramatycznej sytuacji - skomentowała kanclerz Angela Merkel w oświadczeniu rządu w czwartek w Bundestagu.



ak wskazała, konieczna jest możliwość śledzenia łańcuchów kontaktów osób nowo zakażonych, której obecnie nie ma. Celem działań rządu jest "systematyczne ograniczanie kontaktów", bo tylko w ten sposób można zmniejszyć ryzyko infekcji - podkreśliła szefowa rządu.

