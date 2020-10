Wznowienie śledztwa przeciwko Gerardowi Depardieu. Sprawa dotyczy oskarżeń o gwałty

Informację tę podała w środę agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Zawiadomienie o domniemanych przestępstwach 71-letniego Depardieu złożyła w sierpniu 2018 roku 22-letnia wówczas aktorka i tancerka. Zeznała, że "została dwukrotnie wykorzystana seksualnie przez aktora w trakcie nieformalnej próby do przygotowywanego przedstawienia teatralnego". Miało do tego dojść w paryskiej rezydencji Depardieu w VI dzielnicy Paryża 7 i 13 sierpnia 2018 roku.

ZOBACZ: Harvey Weinstein pozbawiony Orderu Imperium Brytyjskiego. Tak nakazała królowa

Prokuratura w Aix-en-Provence wszczęła śledztwo po otrzymaniu zawiadomienia, lecz przekazała ją prokuraturze w Paryżu.Dziewięć miesięcy później, 4 czerwca 2019 roku, wstępne dochodzenie zostało umorzone. Według prokuratury działania śledcze prowadzone w ramach tego postępowania nie pozwoliły na sformułowanie zarzutów wynikających z oskarżeń kierowanych pod adresem Depardieu. Prawnik aktora Herve Temime powiedział AFP, że nie został poinformowany o powołaniu sędziego śledczego.

#UPDATE Gerard Depardieu's accuser says the 71 year-old French movie star assaulted and raped her during two separate tryouts in August 2018https://t.co/zhcWHqwSmb