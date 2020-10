Ksiądz zaatakowany podczas manifestacji [WIDEO]

- Wśród informacji z ostatnich dni o naruszeniach i profanacjach miejsc świętych jest również informacja o naruszeniu nietykalności fizycznej jednego z kapłanów parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu – poinformował w środę ksiądz Sławomir Zyga z kurii szczecińsko-kamieńskiej.

- Ksiądz spotkał grupę demonstrantów przypadkowo, będąc prywatnie na spacerze. Szczegółowe okoliczności są analizowane od strony prawnej – podał Zyga.

Kapłan z Myśliborza podczas ataku nie miał na sobie sutanny, ani koloratki.

Zdarzenie zostało zarejestrowane na filmie. Pokazuje stację benzynową, przez teren której przechodzą manifestujący. Słychać wtedy okrzyki do manifestujących: "Wracajcie do domu" i "Rozchodzimy się". Później widać, jak do księdza podchodzi mężczyzna i uderza go w głowę. Chwilę po tym kamera przestała pokazywać miejsce, w którym doszło do ataku.

Mam już nagranie z pobicia księdza w #Myślibórz, ustaliliśmy dane personalne księdza i zaoferujemy pomoc prawną, aby doprowadzić do skazania bandytów. https://t.co/8nAx93pBCn pic.twitter.com/tFU2zHA1iA — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 28, 2020

- Ksiądz zasygnalizował policji taką sytuację i poinformował, że zgłosi się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu i złoży zawiadomienie w tej sprawie – powiedział oficer prasowy myśliborskiej policji aspirant sztabowy Jacek Poleszczuk. Jak dodał, ksiądz jeszcze się nie zgłosił.

Sobotni protest w Myśliborzu, tak, jak w szeregu innych polskich miast, związany był z czwartkowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów o dopuszczalności aborcji.