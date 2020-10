Trzaskowski: rząd podbiera medyków do pracy w szpitalu tymczasowym

"Docierają do mnie informacje z miejskich szpitali w Warszawie o nieuczciwych praktykach w zakresie pozyskiwania personelu medycznego do szpitala na PGE Narodowym" - napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Wyjaśnił, że rekrutujący medyków do pracy w tymczasowej lecznicy oferują stawki wyższe od obowiązujących na rynku.