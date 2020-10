Koronawirus a małżeństwa zawierane przez dzieci

Pandemia koronawirusa może doprowadzić do gwałtownego wzrostu liczby małżeństw dzieci na całym świecie. Czy 25-letnie starania nad zakończeniem tej praktyki zostaną zniweczone? Oszacowano, że przez najbliższe 5 lat poddanych temu procederowi zostanie dodatkowe 2,5 mln dzieci.

Według organizacji Save the Children, pandemia pogłębia ubóstwo, zmuszając dziewczęta do opuszczenia szkoły i podjęcia pracy lub małżeństwa. Najbardziej narażone są mieszkanki niektórych części Azji Południowej, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Dane z ostatnich lat wskazują, że co roku 12 mln nieletnich panien młodych (2 mln przed 15. rokiem życia) musiało zawrzeć ślub, którego nie chciało. Do 2025 r. poddanych temu procederowi zostanie dodatkowe 2,5 mln dzieci - wynika z raportu "The Global Girlhood 2020".

Save the Children wzywa światowych przywódców do przeznaczenia większych środków i wsparcia działań mających na celu rozwiązanie problemu małżeństw dzieci i nierówności płci.

- Te małżeństwa naruszają prawa dziewcząt i narażają je na zwiększone ryzyko depresji, trwającej przez całe życie przemocy, kalectwa, a nawet śmierci - powiedziała Karen Flanagan, doradczyni ds. ochrony dzieci w organizacji.

Uratowano prawie 80 mln dzieci

Flanagan zwróciła uwagę, że ​​w ciągu ostatnich 25 lat zapobieżono 78,6 milionom małżeństw dzieci, ale postęp w kierunku zakończenia praktyki "zwolnił i zatrzymał się".

We wrześniu Girls Not Brides, grupa, która prowadzi kampanię na rzecz uchronienia dzieci przed małżeństwami, powiedziała BBC, że obserwuje podobny trend, napędzany kurczeniem się gospodarek i zamykaniem szkół podczas pandemii.

Dr Faith Mwangi-Powell, dyrektor generalna Girls Not Brides, zaznaczyła, że ​​edukacja "zapewnia dziewczętom siatkę bezpieczeństwa". W jej opinii, aby zapewnić dziewczętom możliwość uczęszczania do szkoły, potrzebne jest większe wsparcie finansowe, monitorowanie i zaangażowanie społeczności.

Według licznych organizacji, dziewczynki zmuszane do małżeństw z dorosłymi często doświadczają również przemocy seksualnej. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych alarmuje, że na skutek trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wywołanej pandemią, w najbliższych 10 latach przybędzie 2 mln przypadków okaleczania narządów płciowych młodych kobiet, szczególnie dziewczynek poniżej 14. roku życia.

emi/ BBC, polsatnews.pl