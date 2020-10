Nieoficjalnie: UE poparła Nigeryjkę na szefową WTO

Jak podało źródło, szefowie państw i rządów podczas Rady Europejskiej w połowie października nie byli w stanie uzgodnić jednomyślnego stanowiska w tej sprawie. Szef Rady Europejskiej Charles Michel kontaktował się ze stolicami, by wypracować kompromis. "Kandydatka z Nigerii ma poparcie UE" - podał urzędnik unijny.

"27" uważa, że Okonjo-Iweala będzie działać mocno na rzecz multilateralizmu w dobie odwrotu od tej koncepcji Stanów Zjednoczonych pod administracją Donalda Trumpa. Jej poparcie - według źródła - ma być też wyraźnym sygnałem zaufania UE do Afryki.

Są dwie kandydatki

O kierowanie Światową Organizacją Handlu chciał się starać były już komisarz ds. handlu Phil Hogan, ale ostatecznie porzucił te plany, a niedługo później w atmosferze skandalu musiał odejść z Komisji Europejskiej.

Poza Nigeryjką w finałowej fazie konkursu na stanowisko dyrektora generalnego WTO znalazła się też minister ds. handlu Krei Południowej Yoo Myung-hee. - Obie kobiety, które są w rundzie finałowej, są wyjątkowo dobrze wykwalifikowane. To jest coś, co do czego wszyscy się zgodzili - mówiła ogłaszając finałową dwójkę na początku tego miesiąca rzeczniczka WTO Keith Rockwell.

66-letna Okonjo-Iweala, była minister finansów i spraw zagranicznych Nigerii, jest ekonomistą i specjalistą ds. rozwojowych. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu globalnego sojuszu szczepionkowego Gavi. Nigeryjka opowiada się za tym, by WTO odgrywała aktywną rolę w pomaganiu biedniejszym krajom w dostępie do leków i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Roberto Azevedo, obecny dyrektor generalny WTO, zapowiedział w maju odejście ze stanowiska z końcem sierpnia, czyli rok przed upływem kadencji.

Pod ostrą krytyką Trumpa

Światowa Organizacja Handlu jest w kryzysie i pod ostrą krytyką ze strony prezydenta Trumpa, który zarzuca jej antyamerykańskie nastawienie. Waszyngton mocno naciskał na "bardzo drastyczne" zmiany w samej organizacji i wzywał Azevedo do "aktualizacji" jej działań.

Organ Apelacyjny WTO stracił w minionym roku możność rozstrzygania sporów handlowych, ponieważ od 2017 roku USA blokują nowe nominacje sędziów do niego. UE w reakcji tworzy z niektórymi krajami tymczasowy mechanizm rozwiązywania sporów handlowych.

WTO przeprowadza właśnie trzecią i ostatnią rundę selekcji, która obywa się w dniach 19-27 października. Nowa dyrektor generalna powinna objąć swój urząd na początku listopada.

