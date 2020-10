Naukowcy z Yale University ożywili mózgi martwych świń tak, że funkcjonowały one bez ciał. Eksperyment, nad którym w dalszym ciągu prowadzone są prace, w przyszłości może dać nadzieję ludziom śmiertelnie chorym, na dalsze życie i przeszczep mózgu do nowego ciała.

W trakcie eksperymentów wykorzystano ponad 100 mózgów martwych świń. Podłączono je do zewnętrznego, sztucznego układu krążenia i ogrzano płyny. Naukowcom udało się utrzymać mózgi przy życiu przez ponad 36 godzin.

Ale to nie wszystko. Przywrócili oni też podstawową aktywność komórkową mózgu jednej ze świń kilka godzin po tym, jak została pozbawiona głowy. Na razie nie wiadomo, czy mózgi zachowały pełną świadomość, ale pewne jest, że komórki nerwowe pozostawały zdrowe i zdolne do normalnej aktywności.

Technologia BrainEx

Kluczem do tego osiągnięcia jest opracowana przez specjalistów technologia o nazwie BrainEx. Jest to innowacyjny system mikrokrążenia, z pomocą którego można zasilić mózg, doprowadzając do niego wszystkie potrzebne składniki odżywcze, bez potrzeby wykorzystania reszty organizmu.

Podczas prezentacji technologii w National Institutes of Health, naukowcy poinformowali, że pracowali i udoskonalali ją przez 6 lat.

Eksperyment podtrzymania pracy mózgu poza organizmem wykonano na razie na świniach, ale naukowcy są zdania, że technologia ta może zostać wykorzystana na mózgach naczelnych (w tym ludzi) i że można je utrzymywać przy życiu w nieskończoność. Aby to sprawdzić planowane są kolejne eksperymenty na innych zwierzętach.

Naukowcy zaangażowani w projekt nie ukrywają również, że ta technika pozwoli w przyszłości zwiększyć szanse na przeżycie ludziom po poważnych wypadkach lub borykających się ze śmiertelnymi chorobami, w oczekiwaniu np. na opracowanie naprawdę skutecznych metod przeszczepu mózgu do nowego, zdrowego ciała lub nawet robota.

Oczywiście, nie prędko się to stanie, bo ten temat budzi mnóstwo skrajnych emocji oraz kontrowersji natury etycznej i moralnej.

Psychologiczny duplikat

Według niektórych badaczy, bezcielesny mózg nie będzie mógł funkcjonować jak normalny ludzki umysł. Antonio Damasio, filozof i neurobiolog, zwrócił uwagę, że u zwykłych ludzi mózg i ciało są ze sobą w ciągłej interakcji.

Każdy mięsień, nerw, staw i organ są połączone z mózgiem - co sekundę przepływa między nimi ogromna liczba sygnałów chemicznych i elektrycznych. Damasio twierdzi, że bez tej ciągłej "pętli sprzężenia zwrotnego" między mózgiem a ciałem, zwykłe doświadczenia i myśli są po prostu niemożliwe.

Podobnie do sprawy podchodzą wyznawcy "animalizmu". Według tego poglądu, jesteśmy nierozłączni z całym naszym organizmem - całym naszym ciałem, zbudowanym z komórek, mięśni, kości i narządów.

Zgodnie z tą filozofią to, co czyni nas "nami", umiera, gdy cały nasz organizm umiera - nawet jeśli nasz mózg przeżyje. Ponieważ umierasz, gdy umiera twoje ciało, twój mózg nie może być tobą. A więc nawet jeśli ma taką samą osobowość i wspomnienia jak ty, może być w najlepszym przypadku tylko twoim psychologicznym duplikatem.

Trudno zatem - zadaniem ekspertów - powiedzieć, czy uda się przesunąć granicę życia i śmierci. Jednak ich zdaniem taka technologia mogłaby pozwolić w niektórych przypadkach na urzeczywistnienie wizji znaczącego wydłużenia życia.

