Ludzki mózg w słoiku. Wysłano go pocztą

Ciężarówka pocztowa przeszła rutynową kontrolę w Port Huron. Uwagę celników przykuła paczka opisana jako "Antyczna Próbka Naukowa". Funkcjonariusze ocenili ją jako podejrzaną i wysłali ciężarówkę na dodatkową kontrolę.

"Po odpakowaniu przesyłki funkcjonariusze znaleźli ludzki mózg w szklanym słoiku. Do pakunku nie dołączono żadnej dokumentacji, która pozwalałaby na legalne wwiezienie go na terytorium Stanów Zjednoczonych" - poinformowała U.S. Customs and Border Protecion (CBP) w środowym komunikacie.

On Friday, @CBP officers at the Blue Water Bridge in Port Huron discovered a human brain in an international mail shipment. Read More here: https://t.co/1pdA8csvrZ pic.twitter.com/umqVaeLiBd — CBP Great Lakes (@CBPGreatLakes) February 19, 2020

Paczka została nadana w Toronto. Miała zostać odebrana w mieście Kenosha w Wisconsin.

Celnicy przypominają, że osoba, która chce wwieźć do Stanów Zjednoczonych ludzkie organy musi wcześniej otrzymać specjalną zgodę z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. W przypadku próbek, które nie są odpowiednio zabezpieczone istnieje ryzyko przeniesienia groźnej choroby.

