Znęcali się latami, w końcu zabili. Ojciec z synem upozorowali samobójstwo matki

Kiedy ją chowano, ludzie myśleli, że to było samobójstwo. Wcześniej trzy razy próbowała się zabić, ale nikt nie wiedział dlaczego. Zwłoki odnalazł sąsiad.



- Ona wisiała w pozycji klęczącej, wyglądała jakby się modliła - powiedział Zbigniew Nosek, sąsiad, który znalazł zwłoki Krystyny K. Przyznał, że uwierzył w samobójstwo kobiety.

Dopiero kilka miesięcy po pogrzebie śledczy odkryli, że zabił ją syn, a mąż upozorował samobójstwo. Wcześniej przez wiele lat mieli się nad nią znęcać.



- W okresie od 2014 roku do kwietnia 2019 znęcali się w sposób brutalny nad tą kobietą. Doprowadziło to do trzykrotnego targnięcia się przez nią na własne życie - mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Złamali kręgosłup



Opis tego co stało się w kwietniu ubiegłego roku jest wstrząsający.



"(...) Uderzali ją po głowie i kopali po całym ciele, przytrzymywali za ramiona i dusili, po czym unieruchomili pokrzywdzoną dociskając do podłoża i odgięli kręgosłup szyjny ku tyłowi, co doprowadziło do złamania kręgosłupa szyjnego a następnie zgonu Krystyny K." - brzmi fragment wyroku.



- Bezpośrednią przyczyną zgonu kobiety był właśnie uraz narządowy, będący wynikiem złamania odcinka kręgosłupa szyjnego - mówi rzecznik prokuratury.



Zwłoki powiesili pod schodami pozorując samobójstwo.

Prokuratura oskarżyła obu mężczyzn m. in o wieloletnie znęcanie się i zabicie matki i żony.



W tym tygodniu zapadł wyrok. Mąż został skazany na rok więzienia za znęcanie się nad żoną i upozorowanie jej samobójstwa. Syn dostał 7 lat nie za zabójstwo, ale za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



- Takie zachowanie, które polega na tym, że komuś skręcamy kark, łamiemy kark, zazwyczaj wskazuje, że ktoś chciał zabić, a nie tylko spowodować wielki uszczerbek na zdrowiu - mówi prof. Monika Całkiewicz, radca prawny z Akademii Leona Koźmińskiego.

Wyrok sądu wielu oburzył. - Został zgłoszony wniosek o sporządzenie uzasadnienia, czyli tak zwana zapowiedź apelacji - poinformowała Łukasiewicz.



Skazany na rok więzienia mąż spędził w areszcie 14 miesięcy. Ryszard K. jest już na wolności i będzie mógł walczyć o odszkodowanie za 2 miesiące dodatkowej odsiadki.



Skazani muszą też zapłacić pozostałym dzieciom Krystyny K. po 1000 złotych odszkodowania.

