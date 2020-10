Protesty w kościołach. Episkopat zabrał głos

Przewodniczący Episkopatu w oświadczeniu przypomniał, że stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane.

Cytując Encyklikę Jana Pawła II Evangelium Vitae podkreślił, że "świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. (…) «Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. (…) Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać, ani na to przyzwalać»".

Abp Gądecki zauważył, że to nie Kościół stanowi prawa w naszej Ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzje o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją RP. Kościół ze swej strony nie może jednak przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tej kwestii - jak często powtarza papież Franciszek - "Kościół nie może iść na żaden kompromis, ponieważ stałby się winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo rozpowszechniona, dotykając zawsze najbardziej potrzebujących i bezbronnych".

W Oświadczeniu przewodniczący Episkopatu podkreślił, że "wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje, których dopuszczono się w ostatnich dniach - mimo iż mogą one pomóc niektórym osobom w rozładowaniu ich emocji – nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie". Wyraził swój smutek, że dzisiaj w wielu kościołach, uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę i przemocą odebrano prawo do wyznawania swojej wiary.

Abp Gądecki zaapelował o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka. Zachęcił wszystkich do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do życia oraz praw kobiet, a dziennikarzy i polityków poprosił o nieeskalowanie napięć, w poczuciu odpowiedzialności za pokój społeczny.

Protesty w kościołach

Niedziela to kolejny dzień protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwnicy tego wyroku udali się do kościołów w całej Polsce, by wyrazić sprzeciw. Na murach świątyń pojawiły się napisy i plakaty. Przed budynkami zbierali się ludzie, niektórzy wchodzili także na nabożeństwa. Przed kościołem św. Krzyża w Warszawie doszło do przepychanek.

Akcje protestacyjne to odpowiedź zwolenników Strajku Kobiet, którzy sprzeciwiają się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przeprowadzanie zabiegu aborcji z przyczyn ciężkiego uszkodzenia płodu za niezgodne z konstytucją.

Aktywiści zawiesili na ogrodzeniach i murach wielu kościołów banery z napisami m.in. "Piekło kobiet" czy "Twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina".

