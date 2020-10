"Po przebyciu kwarantanny miałem zrobiony test na obecność koronawirusa. Wynik niestety jest dodatni. Czuję się dobrze" - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zaapelował, by uważać na siebie i stosować się do zasad sanitarnych.

O zakażeniu koronawirusem Błaszczak napisał na Twitterze.

Po przebyciu kwarantanny miałem zrobiony test na obecność koronawirusa. Wynik niestety jest dodatni. Czuję się dobrze. Uważajmy na siebie i stosujmy się do zasad sanitarnych. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 25, 2020

Do tej pory Błaszczak był na kwarantannie, na którą skierowały go służby sanitarne. W ubiegłą niedzielę stwierdzono koronawirusa u osoby, z którą miał kontakt. To kolejna kwarantanna, której poddał się ten polityk.



"W czasie izolacji będę pracował, podejmował decyzje oraz będę w kontakcie z dowódcami i współpracownikami. Nie mam żadnych objawów choroby" - napisał tydzień temu na Twitterze.





Po stwierdzeniu wczoraj koronawirusa u osoby, z którą miałem kontakt, służby sanitarne wydały decyzję kierującą mnie na kwarantannę. W czasie izolacji będę pracował, podejmował decyzje oraz będę w kontakcie z dowódcami i współpracownikami. Nie mam żadnych objawów choroby. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 19, 2020

Z koronawirusem mierzy się również prezydent

W sobotę o swojej infekcji wirusem SARS-CoV-2 poinformował również prezydent Andrzej Duda. Wynik testu otrzymał wieczorem dzień wcześniej.

- Jestem w pełni sił i mam nadzieję, że tak zostanie. Muszę być odizolowany, a zasad tej izolacji z żoną przestrzegamy - zapewnił.

ZOBACZ: Andrzej Duda ma koronawirusa. "Przepraszam narażonych na kwarantannę"

Duda przeprosił także "wszystkich tych, którzy są narażeni na kwarantannę" po spotkaniu z nim w ostatnich dniach. Chodzi m.in. o Igę Świątek, zwyciężczyni tenisowego French Open, która z rąk prezydenta otrzymała państwowe odznaczenie.

- Gdybym odczuwał symptomy koronawirusa, spotkania byłyby odwołane - powiedział.

Prawie 12 tys. nowych zakażeń

W Polsce w niedzielę odnotowano 11 724 nowe przypadki zakażeń koronawirusem - podało w niedzielę ministerstwo zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia choroby z innymi schorzeniami 83 osoby.

Od początku pandemii w Polsce odnotowano 253 688 przypadków zakażenia i 4438 zgonów.

