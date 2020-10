Zakażony Andrzej Duda. Co z budową szpitala na Stadionie Narodowym?

Zaczyński w piątek był obecny podczas wizytacji prezydenta Andrzeja Dudy na Stadionie Narodowym, gdzie powstaje szpital tymczasowy; razem z nim brał udział w konferencji prasowej. W sobotę rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Duda miał test na koronawirusa i wynik jest pozytywny.

- Prace na Stadionie Narodowym toczą się nadal, ja też nie przerywam pracy, chyba, że po to, by odbierać telefony dziennikarzy - powiedział Zaczyński. Zapewnił, że nie przewiduje spowolnienia prac dotyczących przygotowania szpitala tymczasowego, ani opóźnienia w kwestii dostępności łóżek na stadionie. Jego zdaniem nie ma potrzeby przeprowadzania w obiekcie dodatkowych zabiegów ochronnych jak np. ozonowanie, ze względu na to, że - jak zaznaczył - "mamy do czynienia z otwartą przestrzenią".

Maseczki, dystans

Pytany, czy udaje się na kwarantannę, Zaczyński zaprzeczył. Podkreślił, że nie ma żadnych objawów choroby, choć codziennie - cały czas nosząc maseczkę - spotyka osoby, które mogłyby okazać się zakażone koronawirusem. Jak zaznaczył, nie dostał też dotąd informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podkreślił, że zarówno on jak i prezydent w piątek mieli na sobie maseczki oraz stali w "dużej" odległości od siebie, nie wymieniali też uścisku dłoni.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w sobotę w radiowej "Trójce" podkreślił, że prezydent Duda w piątek późnym wieczorem otrzymał wynik testu na koronawirusa. "Prezydent przebywa w domowej izolacji, czuje się dobrze, można go uznać za przypadek bezobjawowy, tzn. te symptomy są bardzo delikatne, jeśli w ogóle występują" - powiedział minister. Dodał, że teraz, zgodnie z przepisami, dochodzenie epidemiologiczne wskaże osoby z kontaktu, które powinny udać się na kwarantannę po ostatnich spotkaniach z prezydentem.

Drugi warszawski szpital od 16 listopada

Wojsko Polskie zorganizuje tymczasowy szpital wojskowy do walki Covid-19 w warszawskim Centrum EXPO XXI - zdecydował minister obrony Mariusz Błaszczak. Szpital zacznie funkcjonować 16 listopada - poinformował w sobotę wydział prasowy Centrum Operacyjnego MON.

W pierwszym etapie funkcjonowania szpital będzie miał 300 łóżek, w drugim kolejne 300. Według oceny wojska warszawski obiekt przy ul. Prądzyńskiego na Woli pozwala na zorganizowanie nawet tysiąca łóżek.

"Szpital będzie zbudowany w sposób modułowy. To innowacyjna konstrukcja, umożliwiająca maksymalnie wydajne wykorzystanie kadry medycznej. Jeden moduł może pomieścić od dwunastu stanowisk intensywnej terapii, nawet do trzydziestu przeznaczonych do leczenia zachowawczego" - podał wydział prasowy CO MON.

Wojsko podkreśla, że tymczasowy szpital do walki Covid-19 zapewni wysoką jakość leczenia chorych oraz zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. "Leczenie w nim będzie równoznaczne z leczeniem w szpitalu stałym" - czytamy.

Placówka dla pacjentów z Warszawy i regionu

Nowa placówka będzie obsługiwała pacjentów z Warszawy i regionu. Nie będzie wykonywała funkcji segregacyjnej - pacjenci będą do niego kierowani z innych szpitali na podstawie niewydolności narządów (tzw. kwalifikacji w skali SOFA) oraz kryteriów przyjęć na oddziały intensywnej terapii.

Szpital w hali Expo zostanie zorganizowany przez Wojskowy Instytut Medyczny, a personel zapewni kadra Wojska Polskiego. W szpitalu zostaną wykorzystane doświadczenia i dobre praktyki z rejonów najbardziej dotkniętych koronawirusem.

Dyrektorem medycznym i zarządzającym projektem zostanie kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, który w czasie pierwszej fali epidemii dowodził misjami medycznymi we Włoszech i USA - zapowiedział resort.

