Rośnie liczba pacjentów ciężko przechodzących zakażenie koronawirusem.





W piątek ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba osób w szpitalach wynosi 10 788, a 851 pacjentów wymaga wsparcia respiratora.



Kwarantanną objęto 398 tys. 851 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 52 tys. 753.



Do tej pory wyzdrowiały 105 tys. 092 osoby.



Ministerstwo poinformowało również, że liczba łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19 wynosi 18 tys. 432, a respiratorów - 1 393.

Dane z czwartku

W czwartek ministerstwo zdrowia informowało, że liczba osób w szpitalach wynosi 10 tys. 91. 812 pacjentów wymagało wsparcia respiratora.





Kwarantanną objętych było 378 tys. 348 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 47 tys. 314.

Do tej pory wyzdrowiały 102 tys. 204 osoby.

Wirus z Chin paraliżuje świat

Zapalenie płuc, które zostało nazwane COVID-19 zostało po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca, a niedługo potem rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń, które miały zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie rząd stopniowo wraca do zaostrzonych środków zapobiegawczych.

Wśród objawów choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 są najczęściej: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Choroba może prowadzić do śmierci nawet u osób młodych i zdrowych, choć na ogół przebiega u nich bezobjawowo i łagodnie. Lekarze ostrzegają jednak, że u znacznego odsetka chorych może później prowadzić do komplikacji w układzie oddechowym i krążenia. Szczególnie niebezpieczny koronawirus jest u seniorów, zwłaszcza tych, którzy są osłabieni i cierpią na inne przewlekłe choroby.

pgo/hlk/ polsatnews.pl