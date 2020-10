Organizował "zbiórkę na szpitale". Podszywał się pod ministra zdrowia i prezydenta Lublina

25-letni mieszkaniec Włodawy (Lubelskie) będzie odpowiadał za to, że podszywając się pod ministra zdrowia oraz prezydenta Lublina rozpoczął w internecie zbiórkę na szpitale w związku z pandemią. Grozi mu do ośmiu lat więzienia – poinformowała w piątek policja.

- 25-latek został zatrzymany przez policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości z KWP w Lublinie i kryminalnych z Włodawy. Mężczyzna przyznał się do winy - poinformował kom. Andrzej Fijołek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Według ustaleń policji 25-latek stworzył w internecie, m.in. na portalu społecznościowym, fałszywe profile i podszywając się najpierw pod ministra zdrowia a następnie prezydenta Lublina ogłosił zbiórkę pieniędzy na szpitale w związku z pandemią koronawirusa.

Grozi mu do 8 lat więzienia

Policjant zaznaczył, że mężczyzna zdołał zebrać niewielką kwotę. Jak przypuszczają policjanci, prawdopodobnie zbiórka ogłoszona w internecie przez rzekomego ministra zdrowia była dla internautów niezbyt wiarygodna. Natomiast prezydent Lublina Krzysztof Żuk zawiadomił organy ścigania o fałszywym koncie i oszustwie, poinformował też internautów, że nie prowadzi żadnej zbiórki na szpitale.

W mieszkaniu 25-latka policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy, który posłużył do dokonania przestępstwa. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa. Za zarzucane mu czyny grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

