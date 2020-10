W Polsce jest mistrzem zapasów. Bez obywatelstwa wróci do kraju ogarniętego wojną

Gor ma 17 lat, trzy tytuły młodzieżowego mistrza Polski w zapasach i... niepewną przyszłość. Nastolatek mieszka w Polsce, ale jego rodzice pochodzą z Armenii. Od czterech lat czekają na zgodę na stały pobyt. Jeżeli go nie otrzymają, będą musieli wrócić do kraju, w którym toczy się wojna. Zobacz materiał reporterki "Wydarzeń" Anny Goni-Kuc.

- W Polsce miałem trzy przegrane walki, może cztery. Reszta to wygrane - mówi 17-letni Gor Havsepyan, trzykrotny mistrz polski kadetów w zapasach.

ZOBACZ: Armenia i Azerbejdżan uzgodniły zawieszenie broni w konflikcie o Górski Karabach

Nastolatek pochodzi z Armenii. Pierwszy raz był w Polsce w 2014 roku. Wówczas również zdobył złoty medal. Rodzina Gora na stałe przyjechała do Polski 4 lata temu. Tata jest największym kibicem swojego syna.

- Jak tata jest ze mną, to zawsze jest jakiś sukces, jakiś fajny medal - zapewnia młody zapaśnik.

A tych medali jest już sporo, bo Gor staje na pudle na wszystkich zawodach, w których startuje. Na półce z pucharami brakuje już miejsca.

Boi się o przyszłość

17-latek jest ambitny i zdyscyplinowany. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem okazała się dla niego zdalna nauka, bo nie traci czasu na dojazdy do szkoły. Trenuje codziennie - na 17 dojeżdża z Gdyni do Kartuz na treningi. Najpierw wsiada w autobus, a następnie przesiada się w pociąg.

- Po treningu trochę czekam na ten pociąg, bo on wyjeżdża z Kartuz o 20.40. Ja kończę trening o 19 - mówi chłopak, który do domu wraca po 22.

WIDEO: zobacz materiał "Wydarzeń" Anny Goni-Kuc

- Trzeba by mocno prześledzić historie, ilu było tych zawodników, którym się udało trzy razy z rzędu wygrać mistrzostwa polski w jednej grupie wiekowej - tak 17-latka chwali jego trener - Bartłomiej Pryczowski z Cartusia Kartuzy.

Gor jednak boi się o przyszłość swoją i swojej rodziny. Mimo długich starań nadal nie ma polskiego obywatelstwa.

- Bez obywatelstwa nie mogę jechać na kadrę, na żadne zawody zagranicą, nic - wyjaśnia. Nie może też dostać stypendium za wygraną, a jego rodzice cały czas nie mają pozwolenia na prace w Polsce.

"Trzeba walczyć do końca"

Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to problemy może mieć też siostra Gora. Laura zdaje w tym roku maturę, bez obywatelstwa nie może iść na bezpłatne studia. Jej marzeniem jest zostanie tłumaczką.

Rodzina nie ma też ubezpieczenia i za wszystko musi płacić. Na szczęście pomagają Ormianie mieszkający w Polsce. Rodzina chciałaby jednak samodzielnie się utrzymywać, a Gor zdobywać medale dla Polski. Niestety, mimo prób "Wydarzeniom" nie udało się ustalić, gdzie zaginęły dokumenty rodziny.

ZOBACZ: Spór o Górski Karabach. Prezydent Azerbejdżanu: dajemy Armenii ostatnią szansę



"Uprzejmie informuję, że nie mogę udzielać informacji na temat konkretnych postępowań czy cudzoziemców" - przekazał Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu ds. cudzoziemców.

Gor się jednak nie poddaje i ma nadzieje, ze nie będzie musiał wracać do Armenii, gdzie od razu zostałby wcielony do armii.

- Trzeba walczyć do końca i w życiu też tak jest. Jak czegoś chcesz, to musisz dążyć do tego cały czas - przekonuje zapaśnik.

WIDEO - "Już jesteśmy w zapaści, wpadliśmy na ciężarówkę z Bergamo" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News