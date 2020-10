Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o Funduszu Medycznym. Powołanie go prezydent zapowiedział w marcu, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. - Mamy element, który dopełnia system, żeby każdy miał możliwość znalezienia ratunku w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że to będzie ulga dla dzieci i wsparcie dla skołatanych rodziców - mówił prezydent.