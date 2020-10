Szczepionka na Covid-19. Unia Europejska podpisała umowę

"Ponieważ koronawirus szybko rozprzestrzenia się w Europie, zapewniamy dawki przyszłej szczepionki, aby chronić obywateli. Dziś podpisaliśmy kontrakt z Johnson and Johnson. Umożliwia krajom UE zakup do 400 milionów dawek. To nasz trzeci kontrakt z firmą farmaceutyczną. Będzie ich więcej" - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

As coronavirus spreads rapidly across Europe, we are securing doses of future vaccine to protect citizens.



Today we signed a contract with #JNJ 📄🖊



It enables EU countries to buy up to 400 million doses.



This is our 3rd contract with a pharma company. More will follow.