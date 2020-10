Aborcja niezgodna z konstytucją? W czwartek decyzja Trybunału

W czwartek Trybunał Konstytucyjny ma się zająć wnioskiem grupy posłów dotyczącym konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej, przeprowadzanej w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia. Wniosek został złożony do TK przez grupę posłów PiS. W mediach społecznościowych trwa protest osób, które sprzeciwiają się ewentualnemu zaostrzeniu prawa.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowana przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku.

Zdaniem posłów, tzw. aborcja eugeniczna - przeprowadzana w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia - może być niezgodna z polską konstytucją.

W czwartek TK w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej dokona kontroli zgodności z ustawą zasadniczą kilku artykułów z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Posiedzenie zaplanowano na godz. 11.

Rzecznik praw dziecka: aborcja eugeniczna to odbieranie prawa do życia

Głos w sprawie aborcji eugenicznej zabrał w środę rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. "Aborcja eugeniczna to odbieranie prawa do życia" - ocenił w piśmie skierowanym do TK.

Pawlak przekonuje, że "aborcja eugeniczna pozwala zabić nienarodzone dziecko na podstawie jedynie podejrzenia wystąpienia ciężkiej choroby".

Jego zdaniem powszechnie usuwane są ciąże, w których stwierdza się np. zespół Downa. Pawlak zauważył, że z tą chorobą żyją miliony osób. "Osoby z tego typu niepełnosprawnościami w wielu przypadkach nie tylko funkcjonują samodzielnie, ale historia pokazuje, że nawet zmieniają świat, inspirują innych i rozwijają swoje talenty. Prawo nie może prowadzić do tak jawnej ich dyskryminacji" – napisał RPD.

W opinii przekazanej Trybunałowi wskazał również, że z przytoczonych we wniosku danych wynika stały wzrost liczby aborcji w Polsce - w 2008 r. liczba zabiegów przerwania ciąży wyniosła 499, a w 2019 r. już 1110, z czego aż 1074 z przyczyn eugenicznych, najczęściej po stwierdzeniu trisomii 21, czyli zespołu Downa.

Pawlak zwrócił uwagę, że "ustawa w obecnym brzmieniu pozwala przerwać ciążę w przypadku samego tylko dużego prawdopodobieństwa – a nie wystąpienia – ciężkiego upośledzenia lub choroby nienarodzonego dziecka".

Rzecznik przypomniał, że już w 1997 r. Trybunał uznał, że "od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej".

Przywołuje on też przepisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka.

Jego zdaniem, "zamiast przyzwolenia na dyskryminację osób chorych ustawodawca powinien zapewnić zwiększone wsparcie rodzinom wychowującym chore dzieci, które pozwoli im na egzystencję bez cierpienia".

Protest w mediach społecznościowych

W sieci od kilku dni trwa protest osób, które sprzeciwiają się ewentualnemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Swój sprzeciw wyrażają w mediach społecznościowych - mówią o "wyroku na kobiety" i "torturach kobiet". Wpisy oznaczają hasłami #WyrokNaKobiety i #FalaSprzeciwu.

Do internetowej akcji włączyli się m.in. politycy Lewicy.

1️⃣ dzień do #WyrokNaKobiety❗️



Jutro politycy w fasadowym TK, na zlecenie prawicowych fundamentalistów i kolegów polityków, wyda #WyrokNaKobiety.



W PL o życiu i zdrowiu kobiet decydują lekarze z klauzulą sumienia i politycy bez sumień!



Wyraź sprzeciw na https://t.co/SILfmh3HXV pic.twitter.com/ivQ1Sx54RU — Katarzyna Ueberhan (@KUeberhan) October 21, 2020

Za1⃣dzień 👉 22.10.2020 r. marionetkowy TK ma wydać #WyrokNaKobiety.



❌Nie ma na to naszej zgody❗️ pic.twitter.com/bUIgm0b0BQ — Wanda Nowicka (@WandaNowicka) October 21, 2020

Aborcja w Polsce

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W wypadku czynu zabronionego – jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

