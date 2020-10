Protesty mieszkańców nie pomogły. Przed kładką we wsi Bachów na Podkarpaciu urzędnicy postawili w poniedziałek słupek i podzielili miejscowość. Teraz na przeprawę nie wjedzie samochód czy ciągnik, co było wcześniej normą. By dojechać do szkoły czy sklepu trzeba nadrobić kilkanaście kilometrów.