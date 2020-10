Jeff Bridges ogłosił, że jest chory. Nawiązał do "Kolesia" z filmu "Big Lebowski"

"Mimo, że to poważna choroba, czuję się szczęśliwy, jest ze mną wspaniały zespół lekarzy i rokowania są dobre" - zaznaczył Bridges. Artysta przekazał swoim fanom, że rozpoczyna leczenie. Aktor dodał, że poinformuje ich również o swoim powrocie do zdrowia.

"Jestem głęboko wdzięczny za miłości i wsparcie mojej rodziny oraz przyjaciół" - podkreślił Jeff Bridges. "Dziękuję za modlitwy i życzenia"- dodał.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.