Aktorka Shannen Doherty ponownie walczy z rakiem

Po raz pierwszy choroba Doherty została zdiagnozowana w 2015 roku. Aktorka dzieliła się z internautami zdjęciami obrazującymi etapy leczenia na Instagramie. Tam również poinformowała fanów o remisji.

Nowotwór jednak wrócił

We wtorek udzieliła wywiadu programowi "Good Mornig America", w którym poinformowała, że obecnie walczy z IV stadium nowotworu piersi.

"I don't think I've processed it. It's a bitter pill to swallow in a lot of ways." https://t.co/NvMKIpSDmT