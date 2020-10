Cichanouska w Warszawie. Premier zapowiedział wsparcie dla demokratycznej opozycji

"Opozycja nie ma zamiaru się poddawać - a my, na miarę naszych aktualnych możliwości, będziemy solidarnie ją wspierać w tym trudnym czasie" - zapewnił premier.

Cichanouska jest w Warszawie na zaproszenie Kolegium Europejskiego w Natolinie. "Zwracanie się do studentów Kolegium Europejskiego to był dla mnie zaszczyt. Proszę, ceńcie każdą chwilę wolności, jaką daje wam ta instytucja. Tej wolności, głównej wartości europejskiej, nie należy przyjmować za pewnik" - przekazała liderka demokratycznej opozycji na Białorusi.

Thank you @coenatolin for having me today! It was an honour for me addressing to students of the College of Europe. Please cherish every single moment of the freedom this institution gives you. This freedom, the main European value, shall not be taken for granted. pic.twitter.com/XdtTWJTVyO