Biznesmen kupił maseczkę ze złota. "Nie wiem czy chroni przed koronawirusem"

- Nie jestem pewien, czy skutecznie chroni mnie przed koronawirusem, więc podejmuję inne środki ostrożności - dodał.

Osiem dni zajęło rzemieślnikom wykonanie tej 60-gramowej maski pokrytej złotem.

Kurhade, który jest właścicielem firmy produkującej hangary, powiedział, że wpadł na pomysł stworzenia dla siebie złotej maseczki po obejrzeniu reportażu o mężczyźnie, który do ochrony przed Covid-19 zafundował sobie maskę ze srebra.

- Ludzie proszą mnie o selfie - powiedział biznesmen z Puny w stanie Maharasztra. I dodał, że ludzie są pod wrażeniem, gdy go widzą w złotej masce.

