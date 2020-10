Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym. Dworczyk o szczegółach

Na Stadionie Narodowym powstaje szpital tymczasowy. - Chcielibyśmy, żeby pierwsze 250 łóżek było gotowych do przyjęcia pacjentów jeszcze pod koniec tego tygodnia, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo to jest trudne logistycznie wyzwanie - poinformował w Radiu Zet szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W sumie w salach konferencyjnych stadionu ma stanąć 500 łóżek, w tym 50 tzw. OIOM-owych.

Informację o powstaniu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym Dworczyk w niedzielę potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl.

- To nie jest szpital polowy. To jeden ze szpitali tymczasowych. W ostatnią sobotę premier wydał polecenie przygotowania pierwszego szpitala, który będzie zlokalizowany na Stadionie Narodowym. W kilku województwach trwają przygotowania do ewentualnego utworzenia kolejnych takich szpitali, będą to nadzorować wojewodowie - powiedział Dworczyk.

- Na Stadionie Narodowym będzie 500 łóżek, z czego 50 "OIOM-owych" z możliwością rozszerzenia tego zaplecza do 1000 łóżek - dodał.

Pytany, dlaczego nie nazywać tego szpitala "polowym", odpowiedział, że "szpitale polowe kojarzą się z instalacjami wojskowymi, kontenerowymi, namiotowymi, a to szpital tymczasowy, nie na płycie stadionu, tylko w salach konferencyjnych". - W jednej sali będzie 250-300 łóżek. Te prace się rozpoczynają - poinformował.

- Są doprowadzane wszystkie niezbędne do leczenia Covid-19 media i wyposażenie, zaczynając od tlenu - mówił Dworczyk. Podkreślił, że za przygotowanie stadionu odpowiada Agencja Rezerw Materiałowych. - Wydano też decyzję zobowiązującą spółkę prowadzącą stadion do włączenia się w przygotowania. Kluczową rolę odgrywa szpital MSWiA. Jest wspaniała praca, pełna poświęcenia, dyrekcji, lekarzy, ratowników, którzy z wielkim oddaniem i entuzjazmem podeszli do tego wyzwania i tworzą ten szpital - mówił szef Kancelarii Premiera.

Jak dodał, tymczasowy szpital formalnie będzie filią szpitala na Wołoskiej.

"Uda się zdobyć personel"

Pytany, kiedy można się spodziewać pierwszych pacjentów, Dworczyk odpowiedział: "chcielibyśmy, żeby pierwsze 250 łóżek było gotowych do przyjęcia pacjentów jeszcze pod koniec tego tygodnia, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo to jest trudne logistycznie wyzwanie". - Wiemy, jak dużym w tej chwili wzywaniem jest zabezpieczenie personelu. Chyba najlepiej powiedzieć, że wszyscy zaangażowani w ten projekt dają z siebie wszystko, żeby jak najszybciej ten obiekt zyskał gotowość - podkreślił minister.

- Jestem przekonany, że uda się zdobyć taką liczbę personelu, żeby to mogło ruszyć. Proces ten koordynują lekarze i menadżerowie ze szpitala na Wołoskiej. Część personelu trafi tu w wyniku decyzji wojewody, część będziemy zapraszać z różnych miejsc, także spoza Warszawy - poinformował Dworczyk. Jak dodał, ratownicy medyczni będą przekierowywani z innych służb.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany czy w związku z szybkim wzrostem zajętych łóżek w szpitalach, planowana jest budowa szpitala polowego dla chorych na Covid-19 w Warszawie lub Krakowie.

- Zanim zaczniemy budować nowe szpitale, chociaż rzeczywiście nad takimi projektami pracujemy i robimy analizę biznesplanów już konkretnych przedsięwzięć, to pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywniej wykorzystywać tę infrastrukturę łóżkową, którą mamy. Szczególnie na poziomie powiatowych szpitali, które w tej chwili są tzw. poziomem pierwszym walki z Covidem - odparł.

prz/ Radio Zet, polsatnews.pl