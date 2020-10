Prywatne gabinety dla wszystkich chorych? Tego chce prezes PSL

Jak podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 7482 osób. Zmarło 41 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach małopolskim i mazowieckim.

Kosiniak-Kamysz ocenił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że rząd utracił kontrolę nad tym, co się dzieje z pandemią i nad zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich obywateli. - Sytuacja, mówiąc takim językiem medycznym, jest krytyczna i dzisiaj racjonalna opozycja będzie proponować swoje pomysły. Nie dlatego, żeby rywalizować, ale dlatego, że to jest nasz obowiązek - powiedział lider PSL.

Jak zaznaczył, "wychodzimy dzisiaj z jednym bardzo ważnym, konkretnym pomysłem, który umożliwi przeżycie setek tysięcy osób, które chorują na różne choroby". - Bo codziennie chorobę nowotworową rozpoznaje się u ponad 400 osób, 270 osób codziennie umiera z powodu raka. To są zatrważające liczby, które pokazują ogrom tragedii ludzkich, nie tylko w wyniku COVID-19, ale w wyniku innych chorób - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Nie powinni płacić za leczenie, bo płacą składkę"

Jego zdaniem, w związku z tym "potrzebne jest włączenie prywatnej służby zdrowia i finansowanie wszystkich wizyt lekarskich w prywatnych gabinetach, w prywatnych szpitalach, z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, z budżetu państwa". - Oczekujemy i domagamy się od rządu zabezpieczenia pieniędzy na finansowanie diagnostyki, leczenia w prywatnych gabinetach. Od dzisiaj nie powinni pacjenci płacić za takie leczenie z własnej kieszeni, bo płacą co miesiąc składkę - oświadczył szef PSL.

Kosiniak-Kamysz wskazywał, że w Polsce mamy ponad 400 szpitali prywatnych. - W tych szpitalach znajduje się 33 tys. łóżek, wiele z nich są łóżkami specjalistycznymi, jak na przykład łóżka ortopedyczne. Do tego dochodzi 42 tys. indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i lekarzy dentystów. To jest ogromny potencjał i nie może być tak, że Polacy płacą składkę zdrowotną, a dzisiaj do szpitali się nie mogą dostać - powiedział lider PSL.

"Szpital na Narodowym? Postulowaliśmy o to kilka tygodni temu"

Poseł Krzysztof Paszyk (PSL) odnosząc się do zapowiedzi szefa KPRM Michała Dworczyka stworzenia pierwszego szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 na Stadionie Narodowym w Warszawie, ocenił, że ta zapowiedź pojawia się z kilkutygodniowym opóźnieniem. - Postulowaliśmy na przełomie sierpnia i września już o taki plan - zaznaczył poseł PSL.

Podkreślił, że jego ugrupowanie domaga się od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i rządu informacji, kto będzie leczył w tych szpitalach. - Kto będzie odpowiadał za funkcjonowanie tych szpitali, bo jak wiemy, one same nie mogą funkcjonować bez personelu - powiedział Paszyk.

Poza tym - jak dodał - "chcielibyśmy także wiedzieć, jaki jest plan poza Warszawą na utworzenie tego typu placówek". - Są takie województwa jak woj. wielkopolskie, które mam przyjemność reprezentować, które też w statystykach, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych COVID-19 plasuje się bardzo wysoko, ale też już od kilku dni jest problem z umieszczaniem osób wymagających hospitalizowania w poszczególnych szpitalach - zaznaczył poseł ludowców. - Chcielibyśmy, żeby pacjenci wiedzieli, jak będzie ten harmonogram tworzenia szpitali tymczasowych wyglądał - dodał Paszyk.

Pierwszy szpital tymczasowy powstaje na Stadionie Narodowym w Warszawie, ma być gotowy w tym tygodniu. Podobne placówki mają powstać w każdym mieście wojewodzkim.

