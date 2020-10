- 13 października (we wtorek - red.) otrzymałam anonimowe zgłoszenie o losie Ramrati. Natychmiast poinformowałam o tym lokalną policję, po czym pojechałam we wskazane miejsce wraz z czterema osobami z mojego biura - przekazała agencji SWNS Rajani Gupta, inspektor zajmująca się ochroną praw kobiet w indyjskim stanie Hariana.

ZOBACZ: Matka znęcała się nad dziećmi. Nagrał ją ich ojciec

Na miejscu zespół znalazł kobietę zamkniętą w ciasnym pomieszczeniu. "Jej stan wskazywał na to, że była głodzona. Niemal w ogóle nie jadła" - tłumaczyła Gupta.

Zdjęcia i nagrania wychudzonej 39-latki obiegły media społecznościowe.

A woman in Haryana’s Rishpur village of Panipat district was locked in a toilet by her husband for over a year. She was rescued by a team of district women & child welfare department officials. pic.twitter.com/Y4jBak9MBd