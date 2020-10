Ksiądz zmarł w czasie nabożeństwa. Osunął się na ziemię po udzielaniu komunii

Informacja o śmierci ks. Mieczysława Grabowskiego, proboszcza słotwińskiego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa pojawiła się wieczorem na stronie internetowej parafii.

O przykrym wydarzeniu powiadomił także biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, wyjaśniając, że kapłan stracił przytomność wracając z komunią świętą do tabernakulum podczas odprawianego nabożeństwa różańcowego.

Zmarł ks. Mieczysław Grabowski proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Polecam Go w modlitwie Bożemu Miłosierdziu. Śp. Ks. Mieczysław zmarł podczas sprawowania Eucharystii. pic.twitter.com/a38Gs83Efo — Bp Roman Pindel (@bpRomanPindel) October 17, 2020

Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, jednak mimo reanimacji życia księdza nie udało się uratować.

Ks. Mieczysław Grabowski miał 58 lat. Kapłanem był od 33 lat, w Słotwinie pracował od 2006 r.

To drugi duchowny w diecezji bielsko-żywieckiej, który odszedł w tych dniach. W piątek w wieku 62 lat zmarł ks. Edward Kobiesa, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Kończycach Małych na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pracował od 2015 r. Był kapłanem przez 36 lat. Wcześniej przez 8 lat był proboszczem w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowej Wsi.

"Odszedł bardzo dobry człowiek"

Śmiercią proboszcza poruszeni są parafianie. Pod postem opublikowanym na profilu facebookowym Diecezji Bielsko-Żywieckiej pojawiła się lawina kondolencji i wyrazów żalu.

"Ogromna strata dla słotwińskiej wspólnoty. Odszedł dobry człowiek o wielkim sercu" - napisała Aleksandra.

"Wieczny odpoczynek racz mu Dać Panie (...) mój Katecheta ze szkoły podstawowej, który nauczył mnie jak się uczyć by osiągnąć cel" - wyznała Magdalena.

"Wspaniały człowiek, żył i był dla parafii. Zawsze otwarty na ludzi... Dziękujemy że byłeś z nami księże Mieczysławie. Nikt tyle nie wniesie dobra i czynów jak zrobiłeś to Ty"- dodała Iza.

"Ukochany katecheto mojego dorastania.Ojcze, który doprowadziłeś mnie do służby ołtarza i do bierzmowania... Mistrzu, któryś pomógł odnaleźć drogę powołania odpoczywaj w pokoju" - brzmi wpis Piotra.

Administrator strony internetowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie przyznał, że choć sam nie jest parafianinem, miał bardzo bliski kontakt ze zmarłym proboszczem.

"Szok straszny. Szok głównie dlatego, że ks. Mieczysław niecałe trzy godziny przed śmiercią wysłał do mnie maila z ogłoszeniami parafialnymi oraz intencjami. Co kilka dni takie maile wysyłał. Cieszył się wszystkim, co się działo w parafii i chciał się tym dzielić na stronie parafialnej. Nie jestem mieszkańcem Słotwiny. Jednak wiele razy bywałem u ks. Mieczysława na kawie i szanowałem go za to jak mu zależało. Na Parafii, na uczniach w szkole, na świątyni. Wiele wspólnych godzin przegadanych. O tym co zrobił i o tym co planuje jeszcze zrobić. Bardzo mi przykro. Trudno coś więcej teraz napisać. Odszedł od nas bardzo dobry człowiek" - możemy przeczytać.

