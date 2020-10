Brexit bez porozumienia? "Jesteśmy coraz lepiej przygotowani"

Michael Gove, minister zajmujący się koordynacją przygotowań do brexitu w rządzie Borisa Johnsona powiedział w niedzielę, że Wielka Brytania jest dobrze przygotowana do brexitu bez porozumienia - informuje "Sunday Times" .

Michael Gove, minister zajmujący się w Wielkiej Brytanii "kwestiami rozwodowymi" z Unią Europejską, powiedział w niedzielę, że Wielka Brytania jest "coraz lepiej przygotowana" na brexit bez umowy.

- To nie jest moje ulubione miejsce docelowe - powiedział Gove w artykule dla gazety "Sunday Times". - Ale jeśli wybór jest między warunkami, które wiążą nam ręce na czas nieokreślony, a tymi, w których możemy sami kształtować naszą własną przyszłość, to nie jest to żaden wybór. A rozstanie na australijskich warunkach jest wynikiem, na który jesteśmy coraz lepiej przygotowani.

Brak porozumienia - co z handlem?

Brak porozumienia przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

Australia nie ma kompleksowej umowy handlowej z UE, duża część handlu między nią a UE odbywa się zgodnie z zasadami WTO, chociaż w odniesieniu do niektórych towarów istnieją specjalne umowy.

