Liczba chorych na COVID-19, których stan wymagał podłączenia do respiratorów, wzrósł ostatniej doby do 604. Dzień wcześniej takich pacjentów było 540. Jeszcze tydzień temu zajętych było o połowę mniej urządzeń ratujących życie osobom zakażonym koronawirusem. Służba zdrowia dysponuje ok. tysiącem respiratorów dla pacjentów tzw. covidowych. Innym z problemów jest brak lekarzy je obsługujących.