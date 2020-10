Dwa warszawskie klasztory zamknięte z powodu koronawirusa

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej zakonu - siostry karmelitanki bose na stołecznej Woli poinformowały o stwierdzeniu w ich wspólnocie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

"Wszystkie na szczęście przechodzimy go łagodnie. W związku z tym, przez najbliższe, co najmniej dwa tygodnie Klasztor i Kaplica będą zamknięte dla osób z zewnątrz" - napisały mniszki. Zapewniły jednocześnie wszystkich o swojej modlitwie. "Pan Bóg dał nam okazję do dodatkowej małej ofiary akurat w trakcie nowenny w intencji obrony życia" - zwróciły uwagę. Poprosiły również wszystkich o modlitwę w swojej intencji.

"Wszyscy mieszkańcy pozostają w samoizolacji"

Z powodu koronawirusa zamknięty został również 16 października kościół św. Marcina przy Piwnej na Starym Mieście w Warszawie i klasztor Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża

"W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy pozostają w samoizolacji" - poinformowały siostry na swoich profilach w mediach społecznościowych. Poleciły się jednocześnie modlitwom wiernych.

Kościół św. Marcina i teren klasztoru zamknięte od 16. października. W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy pozostają w samoizolacji.

Msze św. w tygodniu o 17:30 i niedziele o 9:30, 11:00 i 17:30 są transmitowane przez: https://t.co/aikUwzy7uB

Polecamy się Waszym modlitwą... pic.twitter.com/uVi8aVLCAi — Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (@SiostryFSK) October 16, 2020

Msze św. w tygodniu o 17.30 i niedziele o 9.30, 11.00 i 17.30 są transmitowane przez internetowe radio.

WIDEO - "Przez ostatnie siedem miesięcy ponieśliśmy gigantyczny koszt, który nic nie dał" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP