PSL: oczekujemy, że w ciągu 48 godzin rząd przedstawi plan budowy szpitali polowych

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 7705 osób. Zmarło 132 chorych - najwięcej od początku epidemii. Kosiniak-Kamysz nawiązując do sytuacji epidemicznej w kraju podkreślał, że w walce z koronawirusem należy utrzymać wydolność służby zdrowia.

- Oczekujemy od rządu przedstawienia w ciągu najbliższych 48 godzin planu budowy szpitali polowych. To mogą być sale gimnastyczne, to mogą być areny sportowe, to mogą być kontenerowce, które w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie ustawić i przygotować oddziały dla różnych chorób - oświadczył lider PSL.

W jego ocenie, nie można skazywać osób, które cierpią na nowotwory, na choroby przewlekłe i innego rodzaju schorzenia na rozmowę z lekarzem przez telefon. - W wielu wypadkach jest potrzebna kontynuacja leczenia, przeprowadzenie zabiegów. Oczekujemy od państwa, od Rzeczpospolitej, od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od premiera Mateusza Morawieckiego umożliwienia leczenia pacjentów w Polsce na różne schorzenia - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wsparcie finansowe dla samorządów

Zdaniem szefa ludowców nie do zaakceptowania jest plan NFZ na przyszły rok, w którym - jak mówił - "o 400 mln są zmniejszone wydatki na programy lekowe, o 200 mln na chemioterapie". Obecna na konferencji posłanka Agnieszka Ścigaj (PSL-Kukiz15) zwracała uwagę na rolę pielęgniarek środowiskowych, pracowników socjalnych i opiekunów osób starszych. W jej ocenie należy przeznaczyć środki finansowe na wsparcie samorządów, które zajmują się organizacją usług opiekuńczych.

ZOBACZ: Sytuacja w szpitalach. Gdzie brakuje łóżek dla pacjentów?

Posłanka Urszula Pasławska (PSL-Kukiz15) podkreślała, że zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego studenci V i VI roku studiów medycznych będą mogli pracować na oddziałach intensywnej terapii. Według niej, ci studenci otrzymają za to, "bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące karania medyków za błędy lekarskie". - Apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań, aby te przepisy dotyczące karania za błędy lekarskie zastały zawieszone - oświadczyła Pasławska.

Posłanka apelowała też o jak najszybsze podjęcie prac nad ustawą przygotowaną przez jej ugrupowanie "Premia dla bohatera".

Natomiast poseł Jarosław Rzepa (PSL-Kukiz15) mówił o pracownikach sanepidu, których coraz więcej trafia na kwarantannę przez, co nie mogą wykonywać swojej pracy. "Apeluję, żeby rządzący realnie wsparli tę służbę" - powiedział Rzepa.

laf/ PAP