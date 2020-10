Prezydent Poznania w "Graffiti". [OGLĄDAJ] od godz. 7:45

Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Przemyśl, Poznań, Zamość, Rzeszów, Piotrków Trybunalski i Częstochowa - między innymi te miasta znajdą się w czerwonej strefie epidemicznej, o czym poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał szef resortu, w 152 "czerwonych" powiatach znajdzie się ponad połowa mieszkańców Polski.

ZOBACZ: 152 powiaty w czerwonej strefie. Wśród nich Warszawa, Kraków i inne duże miasta

- Nie ma prawdziwych konsultacji z samorządem ws. pandemii; jest tylko pewna rozmowa o ogółach - uważa Unia Metropolii Polskich. Dlatego też apelują oni do premiera o wcześniejsze informowane ich o decyzjach, które rząd zamierza wprowadzać w ramach walki z pandemią COVID-19.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, stwierdził, że rozmowa z premierem wywołała irytację u części samorządowców, szczególnie tych niezależnych. Jak mówił, teraz gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli i wzrost liczby zakażeń jest nieporównywalny do tego z kwietnia czy maja, to premier zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie. - Oczywiście, że pomożemy. My działamy na rzecz dobra Polaków, na rzecz dobra naszych regionów, to jest w tej chwili najważniejsze – powiedział.

- Musimy zapanować na pandemią, ale to jest tylko możliwe wtedy, jeżeli premier będzie uwzględniał nasze postulaty, będzie z nami współdziałał - podsumował.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Nie żyje kobieta i jej 15-letni syn. Zwłoki odnalazł mąż Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ Polsat News