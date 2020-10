Gospodarczy Sztab Kryzysowy. Trwają rozmowy pod przewodnictwem premiera

O posiedzeniu sztabu na Twitterze poinformowała Kancelaria Premiera. "Trwa Gospodarczy Sztab Kryzysowy w formule wideokonferencji pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego" - przekazano w piątek po południu.

Trwa Gospodarczy Sztab Kryzysowy w formule wideokonferencji pod przewodnictwem premiera @MorawieckiM. pic.twitter.com/0C5nabihAo — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 16, 2020

Na zdjęciu załączonym do wpisu widać, że w rozmowie w formie telekonferencji, oprócz szefa rządu, biorą udział m.in. wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, prezes NBP Adam Glapiński oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Sytuacja gospodarcza, w szczególności w branżach bezpośrednio dotkniętych restrykcjami, jest na bieżąco monitorowana. Sektor przedsiębiorstw wchodzi w II falę pandemii z ponad 50 mld zł buforem płynności" - napisał na Twitterze Borys, nawiązując do posiedzenia sztabu.

Sytuacja gospodarcza, w szczególności w branżach bezpośrednio dotkniętych restrykcjami, jest na bieżąco monitorowana. Sektor przedsiębiorstw wchodzi w II fale pandemii z ponad 50 mld zł buforem płynności https://t.co/CKAOndkHva — Paweł Borys (@PawelBorys_) October 16, 2020

Uwaga na fake newsy

"Szanowni Państwo! Stop fake news! Oprócz walki z wirusem ponownie musimy zmagać się z zalewem fake newsów. Czasem wyjątkowo obrzydliwych, jak ten, który właśnie do mnie dotarł" - napisał szef rządu na swoim koncie na Facebooku.

Jak podkreślił, jego wypowiedź dotycząca osób, które uważają, że "kto umrze, to umrze i trudno" została zmanipulowana i użyta do "wyjątkowo szkodliwej kampanii zmierzającej do sabotowania działań rządu".

Premier do wpisu dołączył też fragment oryginalnego nagrania ze swoją wypowiedzią. "Na czym polega manipulacja? Wystarczy obejrzeć poniższe wideo, żeby zobaczyć, że nie jest to moje stanowisko, a wyjątkowo krytyczna ocena stanowiska innych!" - zwrócił uwagę premier.

"Przestańcie wprowadzać ludzi w błąd. Oświadczam, że wszystkie nasze działania zmierzają właśnie w kierunku tego, by umierało jak najmniej osób. Chcemy chronić Polaków przed wirusem i przed fałszywymi informacjami. Trzeba powiedzieć to głośno i wyraźnie - rozpowszechniając fake newsy, polityczne bądź innego rodzaju - pseudonaukowe, o rzekomych spiskach, nieskuteczności maseczek, grzybicach gardeł i setkach innych bzdur, szkodzicie sami sobie i dajecie więcej pracy tym, którzy właśnie heroicznie walczą o nasze zdrowie - lekarzom!" - podkreślił Morawiecki.

ZOBACZ: We wtorek posiedzenie Sejmu. Premier przedstawi informacje ws. pandemii

Premier zaapelował też o jak najszersze rozpowszechnienie swojego apelu. "Dziś ważne są dwa hasła - STOP FAKE NEWS oraz ZOSTAŃ W DOMU!" - napisał Morawiecki (pisownia oryginalna).

laf/ PAP