"Afgańska Mona Lisa". To najdroższe zdjęcie zlicytowane w Polsce

Przed licytacją zdjęcie było prezentowane w ramach wystawy "Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna" w domu aukcyjnym Desa Unicum.

Fotografia powstała w 1984 roku, kiedy amerykański reporter Steve McCurry, na zlecenie magazynu "National Geographic" dokumentował życie w obozie dla uchodźców, znajdującym się na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

"Fotograf sportretował twarz dwunastoletniej dziewczynki o przenikliwych zielonych oczach. W jej niesamowitym spojrzeniu doszukiwano się odbicia tragedii, jaką pochłonięta została ojczyzna dziewczyny. Dzięki tej fotografii cały świat na nowo zainteresował się sytuacją polityczną i ekonomiczną panującą w Afganistanie. Jedno spojrzenie poruszyło miliardy" - informuje Desa Unicum.

Dzieło McCurry'ego jest porównywane do portretu Mony Lisy Leonarda da Vinci, a czasem bywa nazywana nawet "afgańską Mona Lisą".

Poszukiwania "Mona Lisy"

Tożsamość "afgańskiej dziewczyny" pozostawała nieznana przez 17 lat. W latach 90. McCurry podjął kilka prób jej odszukania, ale bez skutku. Dodatkowym utrudnieniem było to, że w czasach rządów talibów Afganistan pozostawał zamknięty dla zachodnich mediów. Wszystko zmieniło się w 2001 r. wraz z amerykańską inwazją na ten kraj i odsunięciem talibów od władzy.

W styczniu 2002 roku zespół "National Geographic" wyruszył do Afganistanu, by odnaleźć słynną dziewczynę. McCurry dowiedział się, że obóz dla uchodźców w Nasir Bagh został zamknięty, ale udało mu się jeszcze porozmawiać z kilkoma jego mieszkańcami. Od jednego z nich, który znał brata "afgańskiej dziewczyny", dowiedział się jak nazywa się ich rodzinna miejscowości. Jednakże na miejscu co najmniej kilka kobiet twierdziło, że jest dziewczyną ze zdjęcia.

W końcu, w odległym regionie Afganistanu, zespół odnalazł prawdziwą "modelkę". Okazało się, że nazywa się Szarbat Gula, ma około 30 lat, a do Afganistanu powróciła w 1992 roku. Jej tożsamość potwierdził prof. John Daugman, dzięki identyfikacji tęczówki oka.

Kobieta doskonale pamiętała moment, gdy McCurry zrobił jej zdjęcie, choć po raz pierwszy zobaczyła je 18 lat później - w 2002 roku.

