- Wysoka liczba zgonów to efekt wzrostu zachorowań sprzed dwóch tygodni - ocenił specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut. Pytany o ruchy antycovidowe odparł, że one "powoli ulegają samoeliminacji", a ich zwolenników porównał do laureatów Nagrody Darwina.