Jaki jest stan zdrowia premiera? Rzecznik rządu odpowiada

Rzecznik rządu Piotr Müller, który był w czwartek gościem "Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce, został zapytany o samopoczucie premiera Mateusza Morawieckiego, który przebywa na kwarantannie, oraz kiedy ją zakończy.

- Premier czuje się dobrze, nie ma żadnych objawów związanych z zakażeniem koronawirusem, ale cały czas pozostaje w kwarantannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami - powiedział rzecznik.

Zdaniem Müllera wyjście premiera z kwarantanny "jest realnie możliwe jeszcze pod koniec tego tygodnia", ale decyzja będzie zapadać w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym. - Jest szansa, żeby to był przełom piątku, soboty, niedzieli - zaznaczył Müller.

Przyznał, że warunkiem zakończenia kwarantanny będzie poddanie się przez premiera kolejnemu testowi na obecność korowirusa.

Premier jest na kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem. Wynik pierwszego testu, wykonanego u szefa rządu we wtorek, był ujemny.

"System polskiej służby zdrowia jest wydolny"

Rzecznik rządu odniósł się też do rosnącej w Polsce liczby nowych zakażeń koronawirusem. - Na ten moment system polskiej służby zdrowia jest wydolny, natomiast istnieje ryzyko, że w przypadku dużego wzrostu zachorowań ograniczenia, które są naturalne, mogą przełożyć się na złe informacje (dla) osób, które są chore - powiedział rzecznik pytany o przygotowanie służby zdrowia na wzrost zachorowań. By tę wydolność utrzymać, dodał, podejmowane są kolejne działania profilaktycznie i obostrzenia.

Zapowiedział, że w czwartek na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego będą zapadać kolejne decyzje, na podstawie danych z ostatniego tygodnia, a także z czwartku. - Jeżeli (będą) te modele rozwoju choroby, które przewidujemy, by się potwierdzały, a niestety one się potwierdzają, to dzisiaj kolejne decyzje w zakresie kolejnych środków profilaktycznych będą podjęte - zaznaczył.

- Dzisiejsze dane są bardzo ważne, bo te dwa, trzy dni wstecz nasze analizy, jeśli chodzi o prognozy wzrostu zachorowań, potwierdzały się. Jeżeli te prognozy wzrostowe potwierdzą się, będziemy decydować o kolejnych działaniach profilaktycznych, które będziemy wprowadzać - dodał Müller.

Przyznał zarazem, że ograniczenia nie będą tak daleko idące, jak to miało miejsce wiosną.

Rzecznik pytany o możliwość zawieszenia zakazu handlu w niedzielę przyznał, że "w tej chwili nie ma takich decyzji". - Analizujemy oczywiście różne scenariusze, w związku z tym te wszystkie pomysły, które się pojawiają, są przedmiotem dyskusji na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego czy na Radzie Ministrów, natomiast decyzje czy przywracać handel w niedzielę nie zapadły - powiedział Müller.