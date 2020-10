Ojciec Szumowskiego także zakażony koronawirusem? Kwarantanna w klinice

Łukasz Szumowski trafił z koronawirusem do szpitala. Jak dowiedział się polsatnews.pl, były szef resortu zdrowia leży pod tlenem, ale oddycha samodzielnie. "Newsweek" informuje z kolei, że zakażony jest także ojciec byłego ministra. Obaj mieli kilka dni temu pojechać na zabieg do instytutu kardiologii w Aninie.

Łukasz Szumowski przebywa w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Ma mieć "widoczne objawy" choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Żona Szumowskiego przekazała, że pozostali członkowie jego rodziny nie są zakażeni, ale przebywają w domowej izolacji.

Kwarantanna w klinice kardiologicznej

Jak informuje w środę "Newsweek", zakażony jest także ojciec byłego ministra. Ten sam, którego kilka dni temu - według tygodnika nieświadomy własnego zakażenia - były minister miał przywieźć na prosty zabieg do instytutu kardiologii w Aninie. "Z powodu niedopełnienia procedur część personelu tego szpitala miała trafić na kwarantannę" - twierdzi gazeta.

Szumowski miał już być zakażony i przebywać w szpitalu z powodu koronawirusa pod koniec września. Później jednak informował, że jest już zdrowy. - Poprzedni wynik, sprzed kilkunastu dni, prawdopodobnie był w moim przypadku fałszywie dodatni, co czasem, przy tak czułej metodzie, się zdarza - przyznał w rozmowie z portalem money.pl.

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdzał w TVN24, że Szumowski "najprawdopodobniej miał za pierwszym razem fałszywie pozytywny wynik". - To znaczy miał informację, że jest chory, a później przy ponownym teście okazało się, że nie jest chory - dodał.

"Mam wrażenie, że chodził i roznosił"

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej przypomina wakacyjny wyjazd Szumowskiego na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie w środku pandemii, w czasie gdy innym odradzano ten kierunek.

- Wszystko wskazuje na to, że pan Szumowski, im dłużej go poznajemy, tym bardziej okazuje się człowiekiem całkowicie nieodpowiedzialnym. Ministerstwo mówiło, że odradza Polakom podróżowanie do Hiszpanii. A były minister zdrowia wyjeżdża do Hiszpanii tuż po momencie, w którym ogłasza, że się nie powinno. Mam wrażenie, że pan Szumowski chodził i roznosił - powiedziała Lubnauer w Radiu Plus.

- Na pewno zwrócimy się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wyjaśnienie tej sprawy, żeby dowiedzieć się, dlaczego pan Szumowski chodził po sklepach, chodził po Polsce i roznosił koronawirusa, bo wszystko wskazuje, że dokładnie tak wyglądała sytuacja. To oburzające, pokazuje pełną nieodpowiedzialność polityka PiS - dodała polityk opozycji.

zdr/hlk/ "Newsweek", money.pl, polsatnews.pl