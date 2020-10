Nie żyje gwiazda serialu "Dwóch i pół". Miała 77 lat

O śmierci aktorki poinformowała telewizja Warner Bros. "Jesteśmy zasmuceni utratą Conchaty Ferrell i wdzięczni za lata, kiedy nas rozśmieszała jako Berta w "Dwóch i pół" - napisano.

Jak podała agencja AP, Ferrell zmarła w poniedziałek, w szpitalu w Los Angeles z powodu komplikacji po zatrzymaniu krążenia. "Zmarła spokojnie, otoczona rodziną" - poinformował portal deadline.com.

Serial "Dwóch i pół" emitowany był przez 12 lat - od 2003 do 2015 roku. W Polsce można go wciąż oglądać na antenie kanału Comedy Central.

Conchata Ferrell łącznie wystąpiła w ponad 200 odcinkach serialu. Chociaż odgrywała postać drugoplanową, była jedną z gwiazd serialu. Grana przez nią Berta, pomoc domowa opiekująca się posiadłością dwóch głównych bohaterów sitcomu, znana byłą z ciętego i zabawnego języka.

Za rolę Berty, Ferrell otrzymała dwie nominacje do nagrody Emmy (w 2005 i 2007 roku).

Informację o śmierci aktorki skomentował jej kolega z planu Charlie Sheen, który w serialu wcielał się w postać Charliego Harpera. "Absolutnie przekochana, wytrawny zawodowiec, prawdziwa przyjaciółka. Szokująca i bolesna strata" - napisał aktor na Twitterze.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

Aktorkę wspomniał również drugi z głównych bohaterów serialu - Jon Cryer, grający w "Dwóch i pół" postać Alana Harpera.

"Była pięknym człowiekiem" - napisał na Twitterze. "Płaczę za kobietą, za którą będę tęsknić i za radością, którą przynosiła tak wielu osobom" - dodał.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR