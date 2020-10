Zdewastowano posąg Chicago Blackhawks. Protesty rdzennych Amerykanów

Nieznani sprawcy w poniedziałek oblali farbą statuę Chicago Blackhawks stojącą przed United Center. Na postumencie wymalowano wiele obraźliwych napisów. Jeden z nich nawoływał do "zabrania swoich śmieci" i "zwrócenia ziemi".

Zdjęcia zdewastowanego posągu opublikowano na Twitterze na koncie użytkownika @zhigaagoong. Takim zwrotem posługują się Indianie Assiniboinowie i odnosi się do ich ziem wokół jeziora Michigan. Konto zostało założone tuż po zdewastowaniu statui.

ZOBACZ: Koszykarz NBA został członkiem plemienia Siuksów. Otrzymał imię "Mała Góra"

Statua została przykryta plandeką, by zabezpieczyć ją przed kolejnymi aktami wandalizmu. Drużyna hokejowa w wydanym oświadczeniu poinformowała, że wkrótce zostanie odnowiona.

"we are united against racism [but for racist mascots]" pic.twitter.com/auYCP724TS