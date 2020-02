Przyszedł z żoną na mecz. Chwilę później stanął w bramce rywali. 42-latek zadebiutował w NHL

Ayres trenuje od czasu do czasu z hokeistami Liści Klonowych, gdy potrzebują bramkarza, a na co dzień obsługuje maszynę przygotowującą lodową taflę.



Na sobotnie spotkanie swojej drużyny wybrał się z żoną i na początku meczu nic nie wskazywało, że zamiast siedzieć nadal na trybunie wystąpi na lodzie... w bramce przyjezdnych.

David Ayres (42 years, 194 days) became the oldest goaltender in NHL history to win his regular-season debut. The previous mark was held by Hugh Lehman (41 years 21 days w/ CHI). #NHLStats pic.twitter.com/ttg0E45xdX — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2020



Pierwszy z bramkarzy gości kontuzji doznał James Reiner. Ayres pobiegł do szatni Hurricanes zgłaszając gotowość gry w ich szeregach. W drugiej tercji z lodu musiał zjechać, po zderzeniu z Kyle Cliffordem, rezerwowy bramkarz gości Petr Mrazek. W tej sytuacji w bramce Hurricanes musiał stanąć Ayres. Przepuścił krążek tylko dwa razy, popisując się ośmioma skutecznymi interwencjami.

Where were you the night Dave Ayres grabbed his first NHL win!? pic.twitter.com/Lpb4HoZdTC — NHL (@NHL) February 23, 2020

This story is awesome 🙌



David Ayres, a 42-year-old zamboni driver, subbed in as an emergency goalie for the Canes and got the standing ovation after his first NHL win!



(via @Canes)pic.twitter.com/NKg0qUxMSa — ESPN (@espn) February 23, 2020



- Fair zachowali się sympatycy Maple Leafs. Mimo że wystąpiłem w bramce rywali to kibice z Toronto zgotowali mi po meczu niesamowitą owację. Dziękuję im serdecznie - powiedział Ayres, który grał prawie 29 minut.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020



Co ciekawe, 15 lat temu miał on przeszczep nerki i nie było pewne, czy kiedykolwiek jeszcze zagra w hokeja. Przez ostatnie osiem lat z kolei trenował w zespole ligi AHL Toronto Marlies.



Drużyna Carolina Hurricanes, podobnie jak New Yorks Islanders i Columbus Blues Jackets, zgromadziła dotychczas 74 punkty i plasuje się na siódmej pozycji w Konferencji Wschodniej. Prowadzą Boston Bruins - 90 pkt.

dk/ PAP, polsatnews.pl