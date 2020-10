Pogotowie obowiązuje w powiatach: bielskim, cieszyńskim, wodzisławskim, raciborskim, żywieckim oraz mieście Bielsko-Biała.

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, we wtorek do godz. 19:00 straż pożarna interweniowała 166 razy w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Najwięcej - 20 interwencji - odnotowano w Bielsku-Białej, w Cieszynie było ich 18, w Żywcu - 17, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i Rybniku - po 10. 27 spośród tych zdarzeń to efekt działania silnego wiatru.

Przybywa przekroczonych stanów ostrzegawczych i alarmowych w woj. śląskim i małopolskim.

Na 24 stacjach w dorzeczu Wisły przekroczone są stany ostrzegawcze a na 3 stacjach alarmowe. #IMGW

Przekroczone stany alarmowe

Na ośmiu wodowskazach odnotowano przekroczenie stanów alarmowych - na Odrze w Chałupkach, Krzyżanowicach i Raciborzu-Miedoni, na Wiśle w Goczałkowicach, na Pszczynce w Pszczynie i Mizerowie-Borkach, na Brynicy w Kozłowej Górze oraz Iłownicy w Czechowicach-Dziedzicach. Na 16 stacjach wodowskazowych poziom wody przekroczył stany ostrzegawcze.