Zachorowała na Covid-19 i była w śpiączce. Po wybudzeniu urodziła bliźniaczki

Ta historia ma swój początek pod koniec marca w Belfaście (Irlandia Północna), kiedy Danielle zaczęła chorować. Była wówczas w 9. tygodniu ciąży.

Wprowadzona w śpiączkę

- Na początku po prostu bolało mnie gardło, później choroba zaatakowała klatkę piersiową. Na początku myślałam, że to infekcja, ale po sześciu dniach ledwo mogłam oddychać - powiedziała.

Jej partner Bryan zdecydował się wezwać karetkę. W szpitalu u Danielle zdiagnozowano ciężkie zapalenie płuc. Kobietę podłączono do respiratora. Test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik. Później lekarze wprowadzili kobietę w śpiączkę farmakologiczną. Przekazali również Bryanowi, że dziecko prawdopodobnie nie przeżyje, kiedy organizm matki będzie zwalczał wirusa.

Congratulations to Danielle and Bryan!



Best news we've heard all week 👏👏👏https://t.co/sEJaSfgnzn