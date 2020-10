"Wzywamy do zakończenia nielegalnej okupacji Krymu". Wspólna deklaracja Dudy i Zełenskiego

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski we wspólnej deklaracji wezwali do zakończenia "nielegalnej okupacji" Krymu i agresji w Donbasie. Podkreślili też "prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów".