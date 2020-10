Do kradzieży w ruinach Pompejów doszło w 2005 roku. Nicole miała wówczas 21 lat i, jak tłumaczyła kilkanaście lat później, chciała mieć na własność "kawałek historii, którego nie miał nikt".

W 2020 roku do siedziby jednego z biur podróży na południu Włoch przyszła nieoczekiwana przesyłka. Okazało się, że Kanadyjka zwróciła skradzione przedmioty, a w dołączonym liście przyznała się do kradzieży, wyraziła skruchę i wytłumaczyła powód odesłania łupów.

"Przynoszą nieszczęście"

Z relacji kobiety wynika, że przez jej ostatnie 15 lat życia wisiało nad nią fatum. "Teraz mam 36 lat i dwa razy miałam nowotwór piersi. Ostatni rak skończył się zabiegiem podwójnej mastektomii. Zarówno ja, jak i moja rodzina mieliśmy problemy finansowe. Jesteśmy dobrymi ludźmi i nie chcemy, by klątwa została w naszej rodzinie i przeszła na nasze dzieci" - napisała.

Według Nicole, przedmioty "przesiąknęły złą energią, która związana jest z miejscem destrukcji". "Proszę, przyjmijcie je z powrotem. Przynoszą nieszczęście" - zapewniła, jednocześnie "prosząc Boga o wybaczenie".

W paczce znaleziono również kilka sztuk kamieni z Pompejów i list od pary Kanadyjczyków - prawdopodobnie znajomych Nicole, którzy również zabrali do domu "pamiątkę spod Wezuwiusza". "Zabraliśmy je, nie myśląc o cierpieniu tych biednych osób, który zginęły okropną śmiercią podczas wybuchu" - napisali.

Częste "zwroty"

Pompeje, Herkulanum i Stabie zostały zniszczone w wyniku wybuchu Wezuwiusza w 79 roku. Popiół wulkaniczny utrwalił budowle, przedmioty oraz niektóre ciała. Świat dowiedział się o istnieniu Pompejów dopiero pod koniec XVI wieku, a prace archeologiczne prowadzone są od połowy XVIII wieku. W 1997 roku Pompeje zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

"The Guardian" przypomina, że wiele skradzionych przez turystów przedmiotów z czasem wraca do Pompejów. Listy wyrażające skruchę nie są niczym nowym do tego stopnia, że przedstawiciele parku archeologicznego otworzyli specjalne muzeum, w którym zwiedzający mogą podziwiać odzyskane eksponaty.

