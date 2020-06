Atak na budynek giełdy w Pakistanie

Budynek znajduje się w strefie wzmocnionego bezpieczeństwa i mieści wiele prywatnych banków.

Security incident #alert : appears to be some sort of an attack at the Pakistan Stock Exchange in #Karachi — developing pic.twitter.com/wutYMNaQVM

- Czterech napastników zostało zabitych - powiedział agencji Reutera szef policji w Karaczi Ghulam Nabi Memon. Nie wiadomo, czy byli jeszcze inni napastnicy.

Video from inside the Pakistan Stock Exchange building#Karachi #StockExchange attacked with hand grenades and firing. Director PSX says the attackers were able to reach inside the trading hall. 3 attackers and reportedly killed while one is still inside. Two people have died. pic.twitter.com/h32rVCwdlW