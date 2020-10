Protesty na Białorusi. Starcia z milicją, problemy z internetem

Kilka osób zostało rannych podczas niedzielnych starć w centrum Mińska z milicją - poinformowała agencja Interfax-Zapad. Według agencji do starć doszło w okolicach obelisku Mińsk-Miasto Bohater, a ranne osoby były ubrane po cywilnemu.

Świadkowie twierdzą, że część poszkodowanych to funkcjonariusze służb ochrony porządku. Lekarze udzielają rannym pomocy

Rzeczniczka mińskiej milicji Natalla Hanusiewicz potwierdziła zatrzymanie na nielegalnej akcji protestacyjnej "kilku osób", które zostały przewiezione do różnych aresztów "w celu dalszych wyjaśnień".

Explosions of some sort, maybe fireworks, set off among protesters in #Minsk #Belarus marches for freedom every Sunday pic.twitter.com/XQ9pggyQX9