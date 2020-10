Iga Świątek: to szaleństwo. Nie wiem, co się dzieje

Iga Świątek początkowo nie wiedziała, jak opisać swoją radość po triumfie w wielkoszlemowym French Open. "To szaleństwo. Nie wiem, co się dzieje" - przyznała szczęśliwa 19-latka po odniesieniu historycznego w polskim tenisie sukcesu.

- Nie wiem, co się dzieje. Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że wreszcie moja rodzina tu jest ze mną - takie były pierwsze słowa Świątek po wygranym finale paryskiej imprezy. Ojciec Tomasz i starsza siostra Agata dotarli do Francji na decydujący mecz i obejrzeli go z boksu zawodniczki z Raszyna.

Zajmująca 54. miejsca w rankingu WTA Świątek w finale pokonała rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Została tym samym pierwszą osobą z Polski, która wywalczyła tytuł wielkoszlemowy w singlu.

"Bardzo się stresowałam"

- Starałam się dziś grać przede wszystkim agresywnie. Tak jak w pierwszej rundzie. Jednak bardzo się stresowałam, stąd w pewnym momencie było ciężko, ale udało mi się wrócić do dobrej gry - podsumowała.

Świątek żartobliwie przeprosiła, mówiąc, że nie ma zbyt dużej praktyki w przemówieniach po triumfie w turnieju. - Mój poprzedni wygrałam chyba ze trzy lata temu i nie za bardzo wiem, co powiedzieć - zaznaczyła z uśmiechem. Potem jednak nie miała problemu ze znalezieniem słów. Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że paryska impreza - mimo pandemii koronawirusa - odbyła się w tym sezonie.

ZOBACZ: Iga Świątek wygrała French Open! Przeszła do historii

- To szaleństwo. Co roku oglądałam, jak Rafael Nadal podnosił tu trofeum, a teraz sama to robię - podkreśliła zawodniczka z Raszyna, która od dawna wymienia słynnego Hiszpana jako swojego ulubionego tenisistę. Podziękowała też swojemu sztabowi szkoleniowemu oraz ojcu, byłemu wioślarzowi za to, że nauczył ją, jak być profesjonalnym sportowcem.

WIDEO: zwycięstwo Igi Świątek w French Open

Przypomniała również, że jest kolejną w ostatnich latach młodą zawodniczką, która zdobyła wielkoszlemowy tytuł, pokonując wyżej notowaną rywalkę.

"Historyczny dzień dla Polski, polskiego sportu"

Gratulacje tenisistce złożył prezydent Andrzej Duda. "Wielkie dzięki i gratulacje dla Igi Świątek! Historyczny dzień dla Polski, polskiego sportu i polskiego tenisa. Brawo!" - napisał na Twitterze prezydent.

Niesamowity, historyczny sukces @iga_swiatek w #rolandgarros2020 . Ten dzień przechodzi do historii Polski, polskiego sportu i polskiego tenisa. Dziękujemy! Gratulujemy z całego serca i bijemy brawo na stojąco Pani Igo! #100lat! 😁👍🇵🇱🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 https://t.co/1o40QJfWzv — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 10, 2020

Świątek pogratulował także premier Mateusz Morawiecki. "Polska mistrzyni ROLAND-GARROS! Jak to pięknie brzmi!!! Brawo Iga Świątek! Wielka, utalentowana, waleczna. Gratulujemy" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki tuż po tym, jak tenisistka Iga Świątek wygrała turniej French Open.

Ogromne gratulacje dla @iga_swiatek, która osiągnęła dziś życiowy i - jestem przekonany - dopiero pierwszy sukces w Wielkim Szlemie. ✌️ Niesamowita historia, którą napisała ta młoda dziewczyna na kortach #RolandGarros ! Paryż jest dzisiaj polski! 🎾🇵🇱 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 10, 2020

