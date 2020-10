Zmarli, bo nie byli właściwie leczeni z powodu przeciążenia służby zdrowia. To nawet 10 tys. osób

W raporcie ogłoszonym w piątek na łamach pisma naukowego "Plos One" odnotowano, że w pierwszych czterech miesiącach br. w Lombardii zanotowano o 24 tysiące więcej zgonów więcej niż wynosi średnia tego okresu. Z tej liczby w przypadku 14 tysięcy zgonów stwierdzono związek z Covid-19.

ZOBACZ: Koronawirus. Rekordy zakażeń u naszych sąsiadów. Niepokojące informacje z Włoch i Hiszpanii

To zaś zdaniem badaczy może oznaczać, że 10 tysięcy osób zmarło dlatego, że nie były odpowiednio leczone w okresie kryzysu epidemiologicznego. W liczbie tej zawarto też, według tej tezy, zgony ludzi, u których nie zdiagnozowano koronawirusa z powodu ówczesnego braku testów w tym kierunku.

"Te dane pokazują nam rozmiary tragedii"

Analizę sytuacji w Lombardii, najbardziej dotkniętym przez epidemię regionie Italii, przeprowadziła grupa badaczy z University College i Imperial College w Londynie, wśród których jest wielu Włochów.

"Te dane pokazują nam rozmiary tragedii, bo wykraczają poza potwierdzone zgony z powodu Covid-19 i uwzględniają te, które były pośrednim wynikiem pandemii" - wyjaśnił cytowany przez Ansę wykładowca statystyki Gianluca Baio z University College.

ZOBACZ: Włochy. Lekarze apelują, by wstrzymać się ze szczepieniem przeciwko grypie

"Śmierci tych osób przy lepszej organizacji służby zdrowia można było potencjalnie uniknąć" - ocenił włoski naukowiec.

Wzrost zgonów o 80 proc.

Marta Blangiardo z Imperial College zaznaczyła, że jednym z czynników mógł być ograniczony lub opóźniony dostęp do leczenia.

Naukowcy wskazali, że w niektórych regionach Lombardii odnotowano wzrost zgonów o około 80 procent. To według nich skłania do postawienia pytań o to, jak władze lokalne reagowały na pandemię.