Dziennikarz Polsat News Przemysław Talkowski laureatem nagrody Magazynu "VIP"

Już po raz ósmy statuetki odebrali ci, których praca spotyka się z uznaniem, a jej efekty na różne sposoby służą społeczeństwu. Na scenie – ramię w ramie z przedsiębiorcami i zasłużonymi społecznikami - stanęli znani i lubiani - dziennikarze, aktorzy i muzycy, docenieni za ich talent i dorobek twórczy, którego pokłosiem są sympatia odbiorców i popularność.

Wśród nagrodzonych jest dziennikarz Polsat News Przemysław Talkowski. Prowadzący program "Państwo w Państwie" został doceniony za "wybitne osiągnięcia dziennikarskie". Kapituła nagrody doceniła nie tylko niezależność i bogaty warsztat dziennikarski laureata, ale także energię i zapał z jaką od prawie 10 lat prowadzi program "Państwo w Państwie".

"Nagroda całego zespołu"

- Za każdym razem, kiedy odbieram nagrodę za prowadzenie programu "Państwo w Państwie" to podkreślam, że jest to nagroda całego zespołu. W telewizji to jest bardzo ważne - powiedział Przemysław Talkowski po odebraniu nagrody.

- Nie byłoby tego programu i tej nagrody bez widzów, którzy od prawie 10 lat obdarzają nas nie tylko zaufaniem, ale również sympatią, która przekłada się na oglądalność programu. Zatem wielkie dzięki za motywowanie mnie do pracy, za motywowanie mnie żeby patrzeć urzędnikom na ręce, żeby kiedy obywatelom dzieje się krzywda, domagać się odpowiedzialności za błędy urzędników i funkcjonariuszy publicznych - dodał dziennikarz.

- Od 8 lat nagradzamy osobistości ze świata kultury, sztuki i gospodarki. Przemysław Talkowski został nagrodzony w tym roku za jego działalność wspomagająca przedsiębiorców, za wieloletnią działalność dziennikarską - wytłumaczył Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny Magazyny VIP.

Magazyn "Państwo w Państwie" jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu w relacjach: państwo-przedsiębiorca, państwo-obywatel. Program walczy z powszechnym w klasie urzędniczej przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą to potencjalni przestępcy. Dziennikarze magazynu ujawniają te patologie, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych.

Program prowadzi Przemysław Talkowski - dziennikarz i prawnik znany z anteny kanału Polsat News i autorskiego magazynu "Nie daj się fiskusowi". Talkowski w programie "Państwo w Państwie" rozmawia w studiu z głównym bohaterem reportażu, członkami rodziny, ale także przedstawicielami urzędów, politykami, komentatorami i ekspertami. "Państwo w Państwie" nadawane jest na dwóch antenach jednocześnie - w Telewizji Polsat oraz w Polsat News.

